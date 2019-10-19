В центре Екатеринбурга машина насмерть сбила пешехода

В Екатеринбурге сегодня утром произошло смертельное ДТП. Неподалеку от перекрестка улиц Фурманова и 8 Марта автомобиль сбил пожилую женщину-пешехода, которая перебегала дорогу не по светофору.

В управлении ГИББД по Екатеринбургу уточнили, что за рулем был водитель с шестилетним стажем, он не успел затормозить. От полученных травм женщина 1950 года рождения скончалась на месте происшествия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.19

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