Шиномонтажки Екатеринбурга перегружены работой

В шиномонтажных мастерских Екатеринбурга третьи сутки наблюдается ажиотаж. В ночь на пятницу в уральской столице начались заморозки, пошёл первый снег, в связи с чем ситуация на дорогах сильно осложнилось, и водители массово стали переобувать свои машины в зимнюю резину. Предвидя «день жестянщика», многие мастерские перешли на сезонную работу 24 часа в сутки. Однако проблем с очередями это не решает – автомобилей, нуждающихся в услугах шиномонтажек, больше.

В этом году средний чек на переустановку резины – от 1200 до 2500 рублей. Пользуются спросом и услуги шинных отелей – сезонное хранение стоит примерно 200 р за месяц.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.19

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