Возле Пышмы Opel попал в ДТП. Погибли две девушки (ФОТО)

Сегодня ночью на участке дороги Пышма – Талица автомобиль Opel Astra попал в аварию. В салоне авто находились 5 человек. По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, иномаркой управлял молодой человек 1999 года рождения, он не обеспечил безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в мост. Opel перевернулся, а после загорелся, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Два человека погибли, еще трое получили травмы различной тяжести и госпитализированы.

«В результате дорожно-транспортного происшествия две девушки 1996 и 2001 годов рождения, находившиеся в салоне машины в качестве пассажиров, погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще три пассажира: молодые люди 1993 и 1995 годов рождения и несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения с травмами различной степени тяжести были доставлены в Пышминскую районную больницу. Водитель «Опеля» не пострадал. В отношении него сотрудниками ГИБДД организовано медицинское освидетельствование, взят забор крови на химико-токсикологическое исследование», – отметил Горелых.

Также в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области дополнили, что представители ДПС с наступлением светлого времени суток осуществляют обследование улично-дорожной сети на предмет выявления недостатков в ее содержании, выясняют обстоятельства, причины и условия совершения данного ДТП. По итогам начавшейся проверки территориальным ОВД будет принято обоснованное процессуальное решение.

Пышма, служба информации

Пышма. Другие новости 20.10.19

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