В Каменске-Уральском пассажирский поезд сбил пожилую женщину

Пассажирский поезд, следовавший маршрутом Оренбург – Екатеринбург, сбил насмерть пожилую женщину, когда она переходила рельсы в неположенном месте. Трагический инцидент случился в субботу около 12 часов дня на остановке «Соцгород» железнодорожного перегона под Каменском-Уральском.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР на транспорте, погибшей женщине было на вид 60-70 лет. Ее личность пока не установлена.

По словам машиниста, он успел заметить человека на рельсах, подал сигнал и резко затормозил. Но избежать наезда не удалось. Женщина получила смертельные травмы. Следователи дали поручение на расшифровку скоростемерной ленты поезда. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшей. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 21.10.19

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