Екатеринбургу пообещали оттепель и новые дни жестянщика

В Екатеринбурге в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с ночными заморозками и дневными потеплениями. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня днем воздух прогреется до +4 градусов. Во вторник ночью будет +2, а днем – до +7 градусов. Оба дня возможны дожди.

В среду выглянет солнце, но будет чуть прохладнее – ночью до ноля, днем +5 градусов. В ночь на четверг пойдет дождь со снегом, будет около +3 градусов, днем воздух прогреется до +8. В пятницу ночью +1, днем +6, осадков не ожидается, но будет пасмурно.

В выходные в Екатеринбурге снова пройдут дожди со снегом, по ночам – около +3…+5 градусов, днем +6…+8.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.19

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