Бывший главврач больницы-санатория «Маян» обвиняется в растрате более 23 миллионов рублей

Бывший главврач областной специализированной больницы «Маян» в Талицком районе предстанет перед судом по обвинению в краже, крупной растрате и легализации незаконных денег. Подсудимый руководил медицинским учреждением с 1986 по 2018 год. По версии следствия, за это время он похитил более 23 миллионов рублей.

В материалах уголовного дела указано, что обвиняемый заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками и давал указание бухгалтерии оплачивать счета за услуги и работы, которые на самом деле не выполнялись. Таким образом, главврач растратил более 13 миллионов рублей, принадлежащих больнице. Кроме того, бывший руководитель обвиняется в присвоении 10 миллионов рублей. Эти деньги выплачивались из бюджета больницы индивидуальным предпринимателям за оказание несуществующих услуг, а затем средства были зачислены на личные счета подсудимого.

Причем, последний перевод денег по фиктивному договору был уже после увольнения главврача. Он дал указание бухгалтерии оплатить счет, сославшись на скорое восстановление в должности.

«В целях придания законного вида похищенным у областной больницы деньгам обвиняемый совершил ряд финансовых операций между счетами связанных с ним лиц с последующим зачислением на свои счета», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, экс-руководитель больницы с 2013 по 2018 год использовал служебную топливную карточку (на бензин и дизель) в личных поездках, в том числе, передвигаясь по Москве, и во время перевозки вещей после увольнения. Причем карточкой обвиняемый пользовался еще месяц после отставки, пока ее не заблокировали. Таким образом, он израсходовал топливо на 31 тысячу рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего главврача направлено в Талицкий районный суд. Ему вменяются преступления по чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата», ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК «Легализация денежных средств». Санкция по наиболее тяжкой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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