Областной минфин назвал города с самыми непрозрачными бюджетами

Министерство финансов Свердловской области составило рейтинг открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, на позицию в рейтинге влияет наличие специальных финансовых разделов на сайтах городских администраций, удобство их интерфейса, доступность изложения, грамотная визуализация.

В список муниципалитетов с «очень низким уровнем открытости бюджетных данных» попали Слободо-Туринское сельское поселение, Михайловское муниципальное образование, Верхнее Дуброво, Верхние Серги, Махнёво, Пелым. С просто низким – Верх-Нейвинский, Ирбитский район, ЗАТО Свободный, Арти, Нижние Серги, Атиг. Екатеринбург оказался среди 43 муниципалитетов с «очень высоким уровнем открытости».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.10.19

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