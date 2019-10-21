Генерал Шадрин объявил, что будет заниматься патриотизмом в резиденции губернатора

Бывший директор ЦПКиО и экс-депутат гордумы Екатеринбурга генерал Роман Шадрин объявил о том, что с 1 ноября выходит на работу в администрацию губернатора Свердловской области. «Буду заниматься вопросами патриотического воспитания и работой с ветеранскими организациями в области. Все ровно так, как я хотел. Спасибо неравнодушным людям во власти», – написал он, отдельно поблагодарив «политического» вице-губернатора Сергея Бидонько.

Шадрина при этом традиционно называют человеком бывшего замглавы региона Владимира Тунгусова. Какой пост Шадрин получил в резиденции и будет ли эта деятельность оплачиваться из бюджета, не уточняется. «Новый День» обратился с запросом в департамент информационной политики Свердловской области, где пообещали уточнить сведения о возможном трудоустройстве генерала.

Екатеринбург, служба информации

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