В Екатеринбурге разнесли забор у дендрария на 8 Марта (ФОТО)

Забор вокруг дендрологического парка на улице 8 Марта полностью разрушен.

Там будут монтировать новое ограждение и входную группу. Из бюджета на это выделено больше 16,7 млн рублей. Работы должны быть завершены к новому году – до 31 декабря 2019 года.

Напомним, ранее представители торгово-развлекательного центра «Гринвич» анонсировали строительство подземного пешеходного перехода через улицу 8 Марта, который свяжет ТРЦ с дендрарием.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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