Куйвашев договорился с Лукашенко о покупке белорусских автобусов

Губернатор Евгений Куйвашев, который работает сегодня в Минске, встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщил сам Куйвашев в своем Инстаграме, они с президентом обсудили вопрос возможных поставок в Екатеринбург автобусов, произведенных белорусской компанией «МАЗ». «Мы заинтересованы в обновлении автобусного парка. В преддверии Всемирной летней Универсиады планируем закупить 400 новых автобусов и 200 трамваев. В первую очередь интересны такие модели автобусов, которые бы одновременно имели большую вместимость, работали на газомоторном топливе, но при этом имели возможность трансформации в троллейбусный транспорт. Надеюсь, наши белорусские партнёры примут участие в соответствующем тендере, который будет объявлен уже в ноябре», – написал губернатор.

Напомним, в 2015 году парк Муниципального объединения автобусных предприятий Екатеринбурга уже пополнился несколькими десятками новых автобусов, которые ездят на газомоторном топливе. Поставки велись с завода из Беларуси. Однако все прошло не совсем гладко. Как тогда оказалось, 10-15 новых автобусов каждое утро не могли выйти на линию из-за технических неисправностей. Екатеринбургские транспортники даже написали письмо консулу республики, чтобы исправить ситуацию.

Екатеринбург, Минск, служба информации

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