МЧС предупредило уральцев о мокром снеге, сильном ветре и других неприятностях

Об очередных рогожных неприятностях предупреждает МЧС. «По данным синоптиков 22 октября в Свердловской области ожидаются осадки, в виде мокрого снега с дождём, гололед, порывы ветра до 20 м/сек.», – говорится в массовой рассылке, которую сегодня ближе к вечеру стали получать абоненты федеральных и региональных операторов связи.

Напомним, что в ночь на понедельник в Екатеринбурге прошёл ледяной дождь и спровоцировал огромные утренние пробки. Ограничение движения транспорта из-за обледенения наблюдалось и на региональных трассах. В Кольцово из-за непогоды самолёт из Стамбула отменил посадку и ушёл в Уфу.

Екатеринбург, Елена Васильева

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