Между Карпинском и Серовом уже сутки блокировано движение по трассе из-за опасного ДТП

Почти сутки не работает транспортное сообщение на участке автодороги Серов – Североуральск – Ивдель. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Свердловской области, на отрезке между Карпинском и Серовом 20 октября около 23.30 перевернулась автоцистерна с пропаном. По данным экспертизы, водитель был трезв. Он не справился с управлением, допустил превышение скорости, в результате чего грузовик съехал с дороги и перевернулся. Люди в ДТП не пострадали, утечки газа также ужалось избежать. Автоцистерна направлялась из города Нягань в Пермь, в ней содержится около 20 тонн сжиженного газа.

В целях обеспечения безопасности на участке автодороги Серов – Североуральск – Ивдель с 13 по 33 км ограничено движение транспорта. Организован объезд данного участка. Выставлены экипажи дорожно-патрульной службы. К месту происшествия направляется автокран и пустая автоцистерна для перекачки газа и транспортировки поврежденного грузовика МАН.

Екатеринбург, Елена Васильева

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