В Верхней Пышме в медеплавильном цехе произошел технологический сбой

Технологический сбой в работе медеплавильного цеха произошел накануне вечером в АО «Уралэлектромедь».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе медного холдинга, по предварительным данным, 21 октября в 22:46 в медеплавильном цехе зафиксирована некорректная работа установки весового дозирования одной из анодных печей цеха. Печь была остановлена, частично металл направлен в специальный приямок.

Во избежание негативных последствий порядка 50 человек были эвакуированы из цеха. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на место инцидента выезжали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека, но задействовать силы МЧС в ликвидации разлива сплава не потребовалось – на предприятии справились своими силами.

Пострадавших в результате инцидента нет. Работа цеха возобновлена в полном объеме.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.19

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