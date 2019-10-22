Энергетики начали банкротить садовые товарищества

«ЭнергосбыТ Плюс» начал процедуру банкротства 30 садовых и дачных товариществ Свердловской области, задолжавших за электроэнергию более 34 млн рублей. Председатели СНТ будут рассчитываться по долгам собственными средствами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» уже опубликовал на Федресурсе сообщения о намерении подать заявления на эти садовые и дачные товарищества. Это первый шаг в процедуре банкротства. Потом, если товарищества не расплатятся с долгами в течение двух месяцев с даты публикации, документы будут переданы в суд для признания должника банкротом.

При этом у товариществ нет ни имущества, ни денег на счетах, чтобы расплатиться с поставщиком. Это не только является признаком банкротства, но и указывает на бездействие председателей СНТ. По закону в подобных случаях руководство организации привлекается к субсидиарной ответственности. Председатели товариществ будут отвечать личными денежными средствами и имуществом за долги перед энергетиками.

Антирейтинг товариществ-должников возглавляют ДНП «Пересвет-4» (Белоярский р-н, с. Косулино) с задолженностью 3,5 млн рублей, СНТ «Березовая роща» (г. Верхняя Пышма) – 2,9 млн рублей, ДНП «Территория» (г. Екатеринбург) – 2,5 млн рублей, СНТ «Дорожник» (г. Екатеринбург) – 2,2 млн рублей и СНТ «Земляничка» (г. Сысерть) – 2,3 млн рублей. Общий размер долга всех СНТ области за электроэнергию составляет 78,3 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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