В центре Екатеринбурга пожарная машина, ехавшая на вызов, попала в ДТП (ФОТО)

На перекрестке улиц Токарей и Татищева сегодня около 9:30 утра случилось массовая авария. Пожарная машина врезалась в легковой автомобиль, после чего вылетела на встречную полосу, где зацепила еще два автомобиля, стоявших на красный сигнал светофора.

Пострадавших в ДТП нет, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городского ГИБДД. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварии. По словам очевидцев, пожарная машина проехала на красный свет, после этого в нее врезалась иномарка «Рено».

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что пожарная автоцистерна ехала с включенным спецсигналом по вызову на улицу Опалихинскую: там загорелся автомобиль.

«Авария никак не повлияла на тушение пожара, так как был оперативно направлен другой автомобиль. Обстоятельства ДТП сейчас выясняет ГИБДД. В управлении МЧС по данному факту также будет проведена служебная проверка», – сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Зырянова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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