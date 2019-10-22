В Свердловской области включат тревожные сирены

Завтра, 23 октября, в городах Свердловской области пройдет плановая проверка систем оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Она проводится ежегодно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 11:30 во всех городах будут включены электросирены. Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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