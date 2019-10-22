В Ревде закрыли школу из-за вспышки вирусной пневмонии

В Ревде с завтрашнего дня, 23 октября, на карантин закрывается школа № 2. Там произошло семь случаев заражения вирусной пневмонией. Постановление о спецмерах подписал местный отдел Роспотребнадзора.

При этом, по сообщениям СМИ, в других школах и в детских садах города ситуация тоже не вполне благополучная. «Есть единичные случаи, и руководители сами решают, закрывать или нет отдельные классы или группы», – сообщает «Ревда-инфо».

Екатеринбург, Елена Сычева

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