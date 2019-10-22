Кольцовские таможенники задержали женщину с 60 кг костюмов для Хэллоуина

Жительница Узбекистана попыталась увезти из Екатеринбурга в Ташкент почти 60 кг карнавальных костюмов. С такой тяжелой партией она прошла в «зеленый» коридор, где ее и остановили таможенники.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в большой коробке женщина везла костюмы к Хэллоуину, маски, парики, накладные бороды и даже игрушечные топоры и ножи.

Таможенники установили, что такое количество товара является коммерческой партией. Костюмы изъяли. Дело об административном правонарушении расследуется.

Екатеринбург, служба информации

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