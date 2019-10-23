Сувениры, радиопередачи и мемориалы – Высокинский составил план подготовки к 75-летию Победы

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал план мероприятий по подготовке города к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 1 февраля 2020 года необходимо разработать сувенирную продукцию, праздничные аудио- и видеоролики, полиграфию. Ролики планируется демонстрировать в том числе в общественном транспорте (отвечать за это будет замглавы Екатерина Куземка).

За оздоровление ветеранов в санатории «Бодрость», организацию их диспансеризации, условия жизни ответственным назначен вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов.

На радиостанции «Город FM» пройдет цикл передач, посвященных результатам поисков без вести пропавших участников Великой Отечественной войны. Также в планах мэрии – создание мемориала в память о свердловчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, с указанием имен, увековечение памяти о них в наименованиях улиц и площадей в Екатеринбурге. На 2020 год запланирована также установка стелы Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Ответственными назначены заместители главы города. Всего в комитет по подготовке юбилея Высокинский включил 36 человек – своих заместителей, начальников подразделений мэрии, руководителей администраций районов. Возглавит комитет сам мэр.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.10.19

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