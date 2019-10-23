Свердловские фитнес-центры приравняют к спортивным клубам – для статистики

Фитнес-центры, работающие в Свердловской области, законодательно приравняют к другим организациям, оказывающим услуги по физической подготовке и физическому развитию граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, такое решение было одобрено на заседании профильного комитета. 29 октября законопроект вынесут на пленарное заседание.

По мнению членов комитета, это поможет получить более точную информацию о количестве жителей региона, которые регулярно занимаются спортом, в том числе – несовершеннолетних.

«В связи с принятием такого решения прежде всего очень важно обеспечивать достаточную квалификацию тех, кто работает с детьми. Все, что касается охраны здоровья юных посетителей фитнес-центров, безусловно, должно быть на первом плане», – добавила председатель комитета Елена Чечунова.

Напомним, согласно областной программе по развитию физкультуры и спорта, к 2024 году заниматься спортом регулярно должны 83% свердловчан моложе 30 лет (в 2019 – 82,7%), 41,5% граждан среднего возраста (в 2019 – 28,5%) и 24,6% пенсионеров (в 2019 – 13,3%).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.10.19

Почти 10 тысяч человек подписали петицию за пожизненный срок обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной. / Сувениры, радиопередачи и мемориалы – Высокинский составил план подготовки к 75-летию Победы. / 23 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»