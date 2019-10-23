В подвале коттеджа нашли хорошо оснащенную подпольную оранжерею с коноплей (ФОТО)

В Екатеринбурге завершено расследование по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины, который оборудовал в подвале арендованного коттеджа хорошо оснащенную «оранжерею», в которой выращивал коноплю.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете РФ по Свердловской области, гражданин обладал специальными познаниями в области выращивания наркосодержащих растений. В подвале, где он выращивал свой урожай, имелись электрические лампы, электрические и механические таймеры, вытяжки, вентиляторы, увлажнители воздуха, водяные компрессоры, пластмассовые емкости, приборы для измерения кислотности почвы, а также гидропонные установки, позволяющие выращивать растения конопли в питательной среде быстрее, чем если бы они росли в обычном грунте.

В итоге он вырастил 97 кустов конопли, которые в высушенном виде представляли собой наркотик общей массой около 1 250 граммов. Кроме того, мужчина хранил в коттедже и ранее купленную марихуану весом более 350 граммов, которую планировал продать знакомым. Но этим планам помешали сотрудники УФСБ по Свердловской области.

Следствием СКР собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации

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