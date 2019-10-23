В школах Ивделя обеды для детей хранились в неисправных холодильниках

Прокуратура и Роспотребнадзор привлекли к административной ответственности предпринимателя, который занимался организацией школьного питания в Ивделе по муниципальному контракту. Проверка показала, что в школе №1 и местной школе-интернате допускались многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, не соблюдался температурный режим хранения продуктов, суточные пробы блюд находились в холодильнике при температуре +8 градусов, а работники пищеблока не имели специальной санитарной одежды.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по фактам нарушений были возбуждены дела в рамках статей 6.3, 6.6 и 6.7 КоАП РФ. Предприниматель, который обслуживал обе школы, был оштрафован на 11 тысяч рублей, и.о. директора ГКОУ СО «Ивдельская школа-интернат» – на 3,5 тысяч рублей, а сама школа – на 30 тысяч рублей. Кроме того, надзорный орган внес представления руководителям образовательных учреждений. По итогам прокурорской проверки в школе №1 был объявлен выговор трем должностным лицам.

Ивдель, служба информации РИА «Новый День»

Ивдель. Другие новости 23.10.19

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