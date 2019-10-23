В суд ушло дело водителя бензовоза, который угробил троих людей на Конжаке

В Карпинске будут судить водителя бензовоза, из-за которого погибли три человека и еще семь получили травмы. Все они возвращались с марафона «Конжак-2019». Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчину будут судить по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пьяный водитель машины «Урал-375» с грузовой цистерной ехал по промышленной дороге, двое туристов попросили подбросить их до трассы, он согласился. В пути водитель подобрал еще восемь человек. Кто-то смог сесть в кабину, но в основном люди ехали на цистерне и на площадке между кабиной и цистерной. Водитель в какой-то момент потерял управление, крикнул пассажирам прыгать и спрыгнул сам. Машина слетела под откос и загорелась. Три человека погибли, семеро, в том числе 14-летний подросток, получили травмы.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 23.10.19

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