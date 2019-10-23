«А можно в России запретить Пожигайло?» – екатеринбургские театралы о скандальном заявлении члена Общественной палаты

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло выступил с заявлением о том, что если б он стал президентом страны, то он запретил бы театры. «Театр – это в полном смысле подмена литургии. Театр, сцена, амвон, артисты и так далее – это альтернатива. Появилось же это фактически во времена Вольтера, ну, бурно расцвело. И в России это в XIX веке в основном, что, по Розанову, и подготовило русскую революцию. Театр – это подмена церкви, подмена вот этого акта служения в храме, замена храма», – сказал он, отметив, что запрет театров вернул бы людей в храмы.

Заявление общественника вызвало широкий резонанс, возмущение и недоумение в театральных кругах. «А можно в России запретить Пожигайло? Ну, вот и театры нельзя. Пускай Пожигайло живет своей пожигайловской жизнью, а мы будем своей – театральной», – сказал «Новому Дню» основатель фестиваля «Реальный театр», театральный критик Олег Лоевский.

«На мой взгляд, театр никогда не может заменить божественное таинство, как это может произойти? Тем паче литургию. Театр – это самостоятельное явление, вызванное жизненной потребностью человека. Что такое театр? Способность к фантазии, воображению, это элементы игры, что присуще с рождения каждому ребенку. Театр невозможно закрыть, прикрыть и запретить тем паче», – сказал «Новому Дню» руководитель екатеринбургского театра имени актера Михаила Чехова Дмитрий Бабушкин.

Руководитель театрального направления в Ельцин-центре Наталья Санникова предположила, что заявление Пожигайло – это пиар-ход. «Ну как можно к этому серьезно относиться? Театр и церковь – это две разные институции, предназначенные для разных вещей. К этому заявлению серьезно относиться нельзя», – пояснила она.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков в интервью «Новому Дню» рассказал о том, что, по его мнению, между культурой и религией действительно существует что-то вроде конкуренции, «иногда с перегибами». «Люди имеют право выбора – они могут пойти в театр, могут пойти в храм, могут пойти и в театр, и храм», – сказал он агентству. Полную версию разговора мы опубликуем позже.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.19

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