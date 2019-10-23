В Свердловской области арестовали 33 водителя за оставление места ДТП

В Свердловской области в отношении водителей, скрывшихся с мест ДТП, возбуждено более двухсот административных дел. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД региона. Там уточнили, что 74 водителя уже заслушали решения судов – 33 их них были арестованы, 41 – лишился права управления автомобилем. Кроме этого, возбуждено восемь уголовных дел по статье 264 УК РФ. В этих случаях оставление места ДТП стало отягчающим обстоятельством.

При этом в ведомстве отметили, что на такое нарушение водители идут довольно часто. «Только за минувшие сутки в Екатеринбурге с мест совершения дорожно-транспортных происшествий скрылись три водителя. В этих авариях погиб один пешеход погиб, еще два получили травмы. Два водителя были разысканы в кратчайшие сроки, личность еще одного уже установлена», – сказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.10.19

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