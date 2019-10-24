Налоговая слила в Сеть базу данных электронных адресов екатеринбуржцев

Налоговая инспекция по Октябрьскому району Екатеринбурга слила в интернет базу данных с электронными адресами жителей города, которые относятся к этому ведомству.

Как рассказали «Новому Дню» сразу несколько читателей, накануне они получили письма от инспекции с напоминанием о необходимости оплатить имущественный налог физических лиц и о том, что пользователем личного кабинета на сайте ведомства больше не приходит бумажная рассылка.

«Я, честно говоря, в шоке. В налоговой не слышали про скрытые копии? В письме, которое пришло мне, больше тысячи получателей, и все видят электронные адреса друг друга. Я не подписывалась на то, чтобы мои данные были опубличены», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Ирина, получившая письмо от налоговиков.

В пресс-службе управления ФНС России по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позже.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.19

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