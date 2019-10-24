На ВИЗе более десяти жилых домов остались без отопления и горячей воды

Несколько домов в Верх-Исетском районе остались без отопления и горячей воды из-за ремонта на магистрали. Батареи в квартирах остыли в минувшую ночь, рассказали жители. По данным Верх-Исетской управляющей компании, под отключение попали улицы Викулова, Крауля, Татищева, Ключевская, Металлургов и другие.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что сейчас проводится замена ветхой трубы диаметром 500 мм на улице Токарей. На участке работают 16 специалистов и 8 единиц техники. На время ремонта в близлежащих домах снижена температура подаваемой воды до +45 градусов. В ЕТК подчеркнули, что работы ведутся без отключения потребителей. Энергетики планируют завершить ремонт завтра до 9:00, после чего отопление и горячая вода будут подаваться в полном объеме.

«Чтобы обеспечить надежность теплоснабжения потребителей, ЕТК проводит круглогодичный контроль состояния всего теплосетевого комплекса. Это позволяет оперативно выявить и своевременно заменить наиболее изношенные участки трубопроводов. Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок», – говорится в сообщении ЕТК.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.10.19

Для подготовки к Универсиаде-2023 создана еще одна дирекция. / Замгубернатора обвинил в протечках крыш агрессивных коммунальщиков. / Налоговая слила в Сеть базу данных электронных адресов екатеринбуржцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»