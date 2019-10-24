Уральцы стали чаще покупать наушники из-за войсов

На Урале вырос спрос на наушники и гарнитуры, об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон» со ссылкой на статистику покупок в фирменном интернет-магазине. «По сравнению с прошлым годом он вырос в полтора раза. Уральцы все больше отправляют и слушают аудиосообщения в мессенджерах, смотрят видеоконтент – и все это в режиме нон-стоп. Это влияет на запросы потребителей. И сегодня, помимо смартфонов, ходовой товар – наушники и гарнитуры. Мы также ждем увеличения таких заказов к Новому году», – сказал директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

При этом появилась еще одна тенденция – часто товары покупают с телефона, таким образом были оформлены две трети покупок (61 %), что на 11 % больше, чем в прошлом году. При этом мужчины делают заказы чаще женщин – 57 % против 43 %. По территориальному признаку активнее всех покупатели из Екатеринбурга и Свердловской области – на них приходится каждый третий заказ.

«В интернет-магазин чаще всего заходят за смартфонами. На них приходится половина оформленных заказов. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Помимо наушников и гарнитур, из аксессуаров в топе защитные стекла и пленки, – говорят в «МегаФоне». – При оформлении заказа в рабочее время его, как правило, подтверждают в течение 10 минут. После этого покупку можно забрать в пункте выдачи интернет-магазина, в салоне оператора или заказать доставку курьером по городу. Также можно оформить оперативную доставку «до двери» в любой регион России с помощью курьерской службы КСЭ».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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