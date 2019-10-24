В Каменске-Уральском поймали насильника-рецидивиста

В Каменске-Уральском 18-летнюю девушку изнасиловал мужчина, который в свои 37 лет был четырежды судим. Последний срок он отбывал за изнасилование.

Ночью 10 октября молодая женщина возвращалась с работы домой, когда на нее напал мужчина. Его задержали через восемь дней. Как оказалось, незадолго до преступления мужчина с товарищами распивал алкоголь во дворе, компания попала на камеры наблюдения. После «вечеринки» мужчины разошлись в разные стороны, приметы одного из них – с короткой стрижкой, в кожаной куртке и в джинсах – совпали с описанием, которое дала девушка. Правоохранители сначала нашли его приятелей, а затем вышли и на него.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 18 октября он был задержан, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», суда обвиняемый будет дожидаться под стражей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал о прошлом задержанного. Мужчина 1982 года рождения уже четыре раза привлекался к ответственности: в 1996 и 1997 годах за грабеж (то есть еще подростком), в 2002 году за грабеж и угон, в 2007 году – за разбойное нападение, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Последний раз он освободился в конце февраля 2019 года.

После того, как он изнасиловал девушку, скрываться рецидивист не стал – правоохранители задержали его во дворе дома, когда он общался с соседями. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 24.10.19

Ноябрьский «Русский марш» вновь пройдет на Уралмаше. / Уральцы стали чаще покупать наушники из-за войсов. / Свердловскую казну опять пересчитают: не хватило денег на зарплату бюджетникам и на Универсиаду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»