Екатеринбуржец пойдет под суд за покупку фальшивых денег

В Екатеринбурге перед судом предстанет несостоявшийся 26-летний фальшивомонетчик. По материалам следствия, молодой человек приобрел в интернете десять поддельных пятитысячных купюр за 18 тысяч рублей с целью дальнейшего сбыта. Сам парень уверял, что хотел с помощью фальшивок разыграть приятеля – якобы сжечь на его глазах 50 тысяч рублей. Однако следователи опровергли эту версию и выдвинули мужчине обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ.

По данным правоохранителей, в апреле 2019 года екатеринбуржец нашел в интернете объявление о продаже поддельных купюр и договорился с продавцом о сделке. Автор объявления находился в Тюмени и был в разработке местной полиции. Его задержали еще до отправки «заказа» в Екатеринбург. Чтобы изобличить второго участника сделки, тюменские полицейские сделали ксерокопии с подделок и отправили их службой доставки, предупредив коллег из Екатеринбурга. В итоге подсудимый был задержан сразу после получения бандероли в ходе спецоперации, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Следователи нашли доказательства того, что молодой человек покупал фальшивки с целью сбыта, в переписке с продавцом из Тюмени. В ней обвиняемый указывал, что после удачного сбыта первой партии поддельных денег он хотел бы заниматься тем же, сбывая поддельные купюры в большем объеме.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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