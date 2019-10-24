Почему все ненавидят войсы? Психолог, филолог и специалист по этикету о голосовых сообщениях

«Для тех, кто шлет аудиосообщения, черти в аду отдельные котлы готовят», – практически в любой ветке обсуждений по поводу правил интернет-общения можно встретить такое утверждение. При этом автор послания, скорее всего, наберет много лайков в знак того, что люди солидарны с ним. Почему пользователи гаджетов так ненавидят войсы, а также кому можно их отправлять, а кому – не стоит, «Новому Дню» рассказали эксперты.

Доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации филфака УрФУ Сергей Данилов в разговоре с корреспондентом агентства заметил, что пользоваться или не пользоваться войсами – дело вкуса, но понять людей, у которых голосовые сообщения вызывают отторжение, можно. «Человек, когда ими пользуется, делает это, потому что это удобно ему. Более того, он не замечает, тихо вокруг него или громко, как он говорит – четко и ясно, или плохо выражает свои мысли, потому что устная речь хуже контролируется. И с позиции удобства для себя он зачастую делает неудобно адресату, навязывая ему необходимость найти тихое место, потратить время, чтобы послушать голос и понять мысль, которую можно выразить двумя-тремя словами в тексте. Раздражение, скорее, вызывает сама ситуация: меня подписывают на то, чтобы я услужил тому, кто отправил речевое сообщение», – сказал собеседник «Нового Дня».

При этом он заметил, что есть ситуации, когда войсы приемлемы, например, в общении начальника с подчиненными.

Коллега Данилова, доцент кафедры языков массовых коммуникаций института госуправления УрФУ Юлия Кондакова уточнила, что не существует строго определенных правил делового этикета по использованию голосовых сообщений в текстовой переписке. «В такой ситуации смешивается аудиальное и визуальное восприятие, это не всегда удобно из-за переключения реакций, это затрудняет качество восприятия информации, а деловой этикет предполагает, что информация должна быть четкой, объективной, скрупулезно представленной. Поэтому нельзя сказать, что этикет это запрещает, но желательно таких ситуаций избегать, потому что не для всех это приемлемо», – сообщила она агентству.

Психолог Анна Зосимова в разговоре с «Новым Днем» объяснила, что лучше всего уточнить у собеседника, уместно ли отправить голосовое сообщение или хотя бы извиниться, что в переписку закрался голос, объяснив причину. «Судя по моим наблюдениям, еще важно следить за хронометражем – людей одинаково раздражают очень длинные и очень короткие аудиосообщения. Одна моя знакомая вместо того, чтобы написать «ОК» просто записывает войс с тем же «ОК». Это, мягко говоря, странно. Ну и слушать 30-минутные ролики, наверное, тоже не каждый готов, так что, пожалуй, да, голосовые – это не для всех и не на каждый случай», – прокомментировала собеседница «Нового Дня».

Впрочем, не все ненавидят войсы. Более того, число приверженцев голосовых сообщений только растет. По данным сотовых операторов, объем отправленных и принятых аудиосообщений в мессенджерах становится больше.

«Голосовые сообщения экономят время, мне не всегда удобно набирать текст. И еще они передают эмоцию, – сказала «Новому Дню» активная отправительница аудиосообщений, директор «КП-Урал» Мария Базунова. – Я понимаю, что для собеседника это не всегда удобно, но можно послушать, просто поднеся к уху, если аудио пришло от человека, который может сказать что-то такое, что нельзя послушать публично».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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