На Уралмаше автобус сбил насмерть пожилого пешехода на «зебре»

Сегодня днем на проспекте Космонавтов, 74 у здания детской больницы рейсовый автобус № 56 наехал на 85-летнего мужчину. Пенсионер переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда его сбил транспорт. От полученных травм он умер на месте.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские. На место аварии выезжали руководители городской Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе ведомства. Было установлено, что автобусом НефАЗ управлял 52-летний водитель, его стаж составляет 12 лет.

Полицейские провели замеры и опросили очевидцев аварии, составлены процессуальные документы. По факту ДТП начато расследование, по итогам которого будет принято мотивированное решение.

В ГИБДД отметили, что за девять месяцев 2019 года в Екатеринбурге произошло 315 наездов на пешеходов, в 21 случае – смертельные. На регулируемых пешеходных переходах случилось 104 ДТП, погибли шесть и травмированы 108 человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.10.19

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