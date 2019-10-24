В Свердловской области сняли кино про экологию северных городов

Об экологической программе северного медно-цинкового рудника ОАО «Святогор» сняли документальный мини-фильм. В нем рассказывается о том, как проходит очистка сточных вод и рекультивация отработанных земель.

Шемурское месторождение. Экологические задачи Начальник экологического управления «Святогора» Ирина Бичукина напоминает, что освоение северных месторождений было начато в 2004-м. «Для освоения Тарньерского месторождения для добычи медной руды в течение двух лет велось строительство дорог, карьера, вахтового поселка. Также были построены очистные сооружения карьерных и подотвальных вод и комплекс по очистке бытовых сточных вод. Месторождение, заработавшее в 2006-м, полностью было отработано в 2014 году, несмотря на это, очистные продолжают круглосуточно круглогодично работать», – говорит она.

Бичукина рассказывает, что карьерные воды подаются на очистные сооружения прямиком из карьера, а подотвальные прежде собираются вокруг отвала пустых пород, который расположен на геомембране. «Это защитная пленка, которая препятствует проникновению дождя, снега, поверхностных вод, и вся вода с пленки подается на очистные сооружения, – объясняет она. – Сегодня объем подотвальных вод значительно уменьшился, в связи с тем, что отвал укрыт глиной, плодородным грунтом, на нем посеяны травы, в ближайшее время он превратится в зеленый холм и станет близок к природному ландшафту этой территории». Очистные сооружения – это сложный многоступенчатый и многостадийный инженерный комплекс, в котором используются не только реагенты для нейтрализации сточных вод, но и растения, в частности, голландский камыш. «Это известная в мире технология для очистки сульфатов и металлов в сточных водах. Растения высадили на водные террасы, это грядка с камышом, она находится в пруде, растения постоянно находятся в воде, очищая ее», – объясняет эколог.

Следующий после осветления и стабилизации этап – проверка качества. «На каждых очистных сооружениях есть лаборатории, где трижды в сутки в шести точках отбираются и анализируются пробы воды. Качество воды определяется на входе – анализируется водородный показатель, содержание меди, цинка, железа, сульфатов, затем на оставшихся пяти точках. Осадок улавливается и утилизируется, а очищенная вода сбрасывается», – отмечает Бичукина. Она говорит о том, что в настоящее время проводится работа по рекультивации отвала Шемурского месторождения. «Задача в том, чтобы техногенный объект приблизился к природному. Появится сформированная гора, укрытая бентонитовыми матами, внутри которых расположена специальная глина, которая будет защищать отвал от проникновения осадков. На поверхности будут посажены травы, чтобы отвал стал зеленым холмом. После изоляции отвала территория будет неотличима от естественного ландшафта ни технически, ни экологически», – поясняет специалист.

Она также указывает, что проблема утечки части подотвальных вод появилась в 2017 году. «Святогор» непрерывно ведет реконструкцию очистных сооружений для того, чтобы собирать и обрабатывать всю воду. В ближайшие два года будет построена вторая очередь очистных сооружений еще большего размера. В результате производительность объекта вырастет в 2,5 раза, это должно нормализовать ситуацию, по расчетам специалистов, – заключает Ирина Бичукина. – Экологическая программа – это огромные деньги, труд людей, которые работают в суровых северных условиях, и время, которое необходимо как для выполнения мероприятий, так и для получения видимого эффекта, результата. Мы как люди, как профессионалы, которые работают на этой земле, верим и делаем все необходимое, чтобы экологическая программа была выполнена».

Екатеринбург, Елена Сычева

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