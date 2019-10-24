«Приехали люди с автоматами и забрали меня на 5 часов», – предпринимателя заподозрили в терроризме и минировании из-за спора с соседями (ФОТО, ВИДЕО)

В Первоуральске развязался конфликт между двумя соседствующими предпринимателями. Недопонимание привело к тому, что одного из бизнесменов заподозрили в минировании собственного авто. Это привело к вызову антитеррористического спецотряда «Вымпел». Что не поделили собственники? Подробности – в материале «Нового Дня».

Бизнесмена заподозрили в минировании собственной машины

Борис Минин в 2017 году приобрел часть здания ветклиники на улице Братьев Пономаревых, 111. Предприниматель говорит, помещение он купил, чтобы разместить там НКО «Агро Ресурс». Со слов мужчины, через какое-то время к нему начали приезжать соседи – семья Гордеевых – и предлагать продать им недвижимость за полтора, а после за три миллиона рублей. Но Борис отказывался продавать свою собственность. «В дальнейшем стали поступать угрозы в адрес меня, в адрес нашей семьи, нашего бизнеса, что с помощью правоохранительных и государственных органов власти у нас все заберут, загонят нас в долги. И, как они говорят: «С нами все «порешают», – рассказывает он телеканалу «Интерра ТВ».

Борис также сообщил, что участок соседей Гордеевых находится по адресу: улица Луговая, 2. Они сдают часть территории по договору аренды в качестве стоянки, в том числе и для Росинкассации. Все машины попадали на территорию Гордеевых со стороны ветклиники, рассказывает предприниматель. Бизнесмену надоело, что трафик проходит по его земле, поэтому 17 октября 2019 года он пошел на принцип и поставил свою легковушку, перегородив автоматические ворота. «С утра приехал наряд полиции, зашел ко мне в офис и попросил убрать с нашего же земельного участка наш автомобиль – этот участок принадлежит нам на праве аренды на 49 лет, – дополнил он. – Мы предоставили сотрудникам полиции договор аренды, чтобы они ознакомились. После сотрудник полиции покинул офис. Но затем он опять вернулся, и стал уговаривать меня, чтобы я просто «по-человечески» убрал со своего же земельного участка наш же автомобиль».

Ближе к вечеру ситуация стала развиваться непредсказуемым образом: Борису позвонил представитель правоохранительных органов с требованием убрать автомобиль. Сотрудник полиции по телефону сообщил, что находится возле машины. Когда бизнесмен вышел, он увидел возле своего транспортного средства представителей власти в бронежилетах и касках с оружием в руках. «На месте произошло задержание по подозрению в подготовке к террористическому акту путем подрыва моего же автомобиля. Я был доставлен в отдел полиции на Ватутина, 21», – сетует Минин.

Его продержали в отделении около пяти часов. После была собрана следственная группа для проверки автомобиля Минина на предмет взрывчатых устройств и веществ. «Сотрудники полиции, переговариваясь между собой, сказали, что не будут осматривать автомобиль. Что требуется антитеррористический спецотряд «Вымпел», который фактически приехал и обследовал наш автомобиль», – вспоминает Борис.

Правоохранители ничего не нашли. В этот же день Минин написал заявление в отделение полиции в соответствии с 305 статьей УК РФ «Заведомо ложный донос».

В пресс-службе ОМВД Первоуральска не прокомментировали выезд правоохранителей на Луговую, 2. Но подтвердили факт обращения Минина: «17 октября 2019 года отдела МВД России по Первоуральску поступило заявление от гражданина 1983 года рождения с просьбой провести проверку по факту заведомо ложного доноса в отношение него. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. В настоящее время материал проверки находится на рассмотрении у службы участковых-уполномоченных».

Лира Гордеева рассказала «Новому Дню», что своим появлением Минин приносит одни только беды соседям. Со слов женщины, он сам делает все возможное, чтобы его участок выкупили за 4 миллиона рублей. Неудобства доставляет его бурная деятельность: образуется грязь, кругом мусор, и главная беда – это вышка сотовой связи компании «Мотив». «Он умудрялся доставать моего сына своими разговорами, на что-то намекал, говорил, что проезд перегородит шлагбаумом. И вообще, он может сжечь или взорвать к чертям, у него имущество застраховано. И вот утром (речь идет про 17 октября 2019 года – прим. ред.) прямо на переезде поперек автоматических ворот на мою базу появляется легковой автомобиль, а так как осень, мы не стали рисковать и позвонили в полицию, рассказав про него и его вопли про взрывы, и дальше вот так получилось. Думали, откажут, мол, разборки соседские, а они молодцы, среагировали в рамках законодательства о борьбе с терроризмом», – пишет в ответе журналистам Гордеева.

Женщина подтвердила корреспонденту «Нового Дня», что сдает по договору аренды часть территории для паркинга. Также она дополнила, что привлекла кадастровых инженеров. На месте они пришли к выводу, что была допущена кадастровая ошибка, из-за которой проезд оказался в аренде у Минина. «Сейчас мы в МУГИСО обращаемся, чтобы из кадастрового учета снять эту землю. Новый межевой план сделать и выделить сервитуты, чтобы все участники этого проезда могли проехать на свои территории», – заявляет она.

Первоуральск, Владислав Тринько, Антон Отман

Первоуральск. Другие новости 24.10.19

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