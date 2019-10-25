На Эльмаше открыли перекресток, где два месяца демонтировали подземный переход

На Эльмаше сегодня утром открылся для движения автомобилей и общественного транспорта перекресток улиц Фронтовых Бригад – Старых Большевиков. Об этом сообщил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
«Движение рабочее, трамваи, троллейбусы и автомобили едут по свежему, ровному асфальту. Здесь, кстати, новая пластиковая разметка – будет четко видна в любую погоду», – прокомментировал чиновник.
Напомним, на перекрестке велись работы по демонтажу старого подземного перехода. Ремонт начался еще в августе. Движение транспорта было закрыто с 15 сентября и должно было возобновиться 15 октября. Но сроки сначала перенесли на 20 октября, а затем из-за плохой погоды – на сегодня.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 25.10.19
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