На Эльмаше открыли перекресток, где два месяца демонтировали подземный переход

На Эльмаше сегодня утром открылся для движения автомобилей и общественного транспорта перекресток улиц Фронтовых Бригад – Старых Большевиков. Об этом сообщил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

«Движение рабочее, трамваи, троллейбусы и автомобили едут по свежему, ровному асфальту. Здесь, кстати, новая пластиковая разметка – будет четко видна в любую погоду», – прокомментировал чиновник.

Напомним, на перекрестке велись работы по демонтажу старого подземного перехода. Ремонт начался еще в августе. Движение транспорта было закрыто с 15 сентября и должно было возобновиться 15 октября. Но сроки сначала перенесли на 20 октября, а затем из-за плохой погоды – на сегодня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.10.19

Найти руководителя Исполнительной дирекции Универсиады-2023 должны к 4 ноября. / Работы екатеринбургского уличного художника Тимы Ради попадут в Третьяковку. / Группа екатеринбуржцев собралась троллить и агитировать за прямые выборы мэра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»