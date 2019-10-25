В многоквартирнике на Эльмаше сгорела пенсионерка

В Екатеринбурге на улице Красных Командиров сегодня днем случился пожар. Загорелась квартира на шестом этаже.

«Погибла бабушка», – сообщил подписчик сообщества «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области рассказали, что следователь по Орджоникидзевскому району выехал на место ЧП, подробности будут позже. Оперативно получить комментарий в ГУ МЧС по Свердловской области не удалось.

Екатеринбург, служба информации

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