Свердловчанка, которую признали мертвой, вернулась спустя десять лет

Жительница Талицкого района Свердловской области десять лет считалась мертвой. Об этом она узнала, когда решила восстановить потерянный паспорт.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2009 году мать этой женщины обратилась в суд, чтобы ее дочь признали мертвой. Та пропала еще в 2004-м – она ушла из дома, оставив маленького сына с бабушкой и дедушкой, и больше не вернулась.

Чтобы аннулировать свидетельство о смерти, свердловчанка обратилась в прокуратуру. «Несмотря на то, что с момента вынесения судебного решения прошло более 10 лет, прокуратура представила в суд неопровержимые доказательства того, что женщина на самом деле жива и живет в Талицком районе. В итоге суд отменил свое решение от 2009 гожа, актовая запись о смерти аннулирована», – отметили в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.19

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