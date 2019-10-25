В Нижнем Тагиле мигрант избил девушку кастрюлей и ножкой от стола, а затем изнасиловал

В Нижнем Тагиле 28-летнему мигранту, работавшему на стройке, предъявлено обвинение в изнасиловании и угрозе убийством.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР Свердловской области, по версии следствия, 20 октября обвиняемый распивал спиртное в садовом домике с двумя знакомыми девушками. В ходе застолья он начал агрессивно приставать к одной из них, 1994 г.р. Подруга начала заступаться за нее, тогда мигрант избил ее и выгнал из садового домика. Оставшись наедине с первой девушкой, он избил ее ножкой от стола и металлической кастрюлей, угрожал убийством, а потом изнасиловал.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» добавили, что потом мужчина лег спать, запретив потерпевшей уходить. Девушка убегать не стала, но написала СМС с просьбой о помощи своей подруге, которая и вызвала наряд полиции. Прибывшими стражами порядка мужчина был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 25.10.19

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