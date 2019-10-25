В воскресенье мэрия Екатеринбурга запустит бесплатные автобусы к мемориалу жертв политических репрессий

В воскресенье, 27 октября, на 12-м километре Московского тракта состоится традиционный митинг-реквием и гражданская панихида по погибшим от политических репрессий 1930-1950-х годов. Памятные мероприятия на мемориальном комплексе, где установлена «Маска скорби» Эрнста Неизвестного, начнутся в 13:00. В них примут участие руководители администрации Екатеринбурга.

Для родственников погибших и желающих почтить память жертв политических репрессий организованы бесплатные автобусы к мемориалу. Транспорт отправляется от здания администрации Екатеринбурга в 12:00. «Оплата расходов осуществляется за счет средств городского бюджета. Для многих людей это единственная возможность посетить могилы близких людей в скорбный день», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, митинги у мемориала жертвам политических репрессий проходят дважды год – весной и осенью.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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