МЧС предупредило уральцев о штормовом ветре

ГУ МЧС по Свердловской области предупреждает о непогоде: в субботу, 26 октября, ожидается сильный ветер, в порывы могут достигать 22 м/сек.

Жителей региона просят соблюдать осторожность: при сильном ветре не стоит прятаться около стен домов, так как с крыши может улететь шифер или другие предметы, еще опаснее прятаться за остановками, рекламными щитами, деревьями, недостроенными зданиями. Также не стоит парковать вблизи этих мест автомобили. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных», – предупредили в МЧС. Спасатели напоминают, что если в квартире наблюдаются перепады напряжения, стоит выключить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при отключении электричества не произошел пожар.

В случае угрозы жизнью стоит звонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Екатеринбург, служба информации

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