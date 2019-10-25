На Урале будут судить акушера, по вине которой скончалась роженица

В Нижних Сергах направлено в районный суд уголовное дело в отношении акушера-гинеколога местной больницы, которую обвиняют в смерти роженицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, трагедия произошла в конце февраля этого года. 25 февраля в Нижнесергинской ЦРБ около 11:30 врач-гинеколог приняла решение о ведении родов 22-летней пациентки, второй период которых закончился в 5:50 утра 26 февраля – родилась девочка.

После чего обвиняемая неправильно потянула за пуповину, что привело к полному вывороту матки у пациентки, после чего неправильно диагностировала признаки отделения последа. Единственно правильным методом лечения выворота является быстрое вправление матки под адекватной анестезией. Однако врач угрозу жизни роженицы не распознала.

Медицинская помощь пациентке была оказана лишь спустя лишь 4 часа 15 минут прибывшей в больницу бригадой Территориального центра медицины катастроф, когда у женщины уже развились массивное кровотечение, болевой геморрагический шок и остановилось сердце. 27 февраля пациентка скончалась.

Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу. Акушеру-гинекологу грозит до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью или без такового.

Нижние Серги, служба информации

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