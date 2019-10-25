Полицейские раздают списанных «немцев» (ФОТО)

ГУ МВД по Свердловской области отправило на «пенсию» трех немецких овчарок. Животных списали из органов внутренних дел «по достижению ими предельного возраста на службе» и теперь их предлагают забрать в качестве домашних питомцев.

Собак, как указано на сайте главка, зовут Ф-Г Шкода, Яросси из ДА и Яна, им по 8 и 12 лет, это суки чепрачного окраса. «Жизнерадостные, очень добрые и верные друзья. Привиты и ждут нового хозяина», – указано в кратком объявлении.

К сожалению, оперативно уточнить, кому полицейские готовы отдать собак, не удалось, контактный номер, указанный в сообщении, не отвечает.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.10.19

Резиденция губернатора снова купит каменные сувениры почти за миллион рублей. / Источник: экспертиза ДНК подтвердила, что анализы за устроившего смертельное ДТП Васильева сдавал кто-то другой. / На Урале будут судить акушера, по вине которой скончалась роженица. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»