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Пятница, 25 октября 2019, 16:04 мск

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Полицейские раздают списанных «немцев» (ФОТО)

ГУ МВД по Свердловской области отправило на «пенсию» трех немецких овчарок. Животных списали из органов внутренних дел «по достижению ими предельного возраста на службе» и теперь их предлагают забрать в качестве домашних питомцев.

Собак, как указано на сайте главка, зовут Ф-Г Шкода, Яросси из ДА и Яна, им по 8 и 12 лет, это суки чепрачного окраса. «Жизнерадостные, очень добрые и верные друзья. Привиты и ждут нового хозяина», – указано в кратком объявлении.

К сожалению, оперативно уточнить, кому полицейские готовы отдать собак, не удалось, контактный номер, указанный в сообщении, не отвечает.

Екатеринбург, служба информации

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