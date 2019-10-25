Екатеринбургские власти через суд отбирают у пенсионера комнату (ФОТО, ВИДЕО)

Городские власти судятся с пенсионером, чтобы выселить его из квартиры, которую ему предоставили, когда он устроился работать в сферу ЖКХ. Мужчина трудился больше 10 лет, и хотел жить в помещении по договору социального найма, но чиновники направили дело в суд и выиграли в первой инстанции. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Мэрия выселяет пенсионера из комнаты

Валерий Останин устроился работать плотником на предприятие ЖКХ в 2001 году. У мужчины не было личного жилья, лишь нижнетагильская прописка в паспорте. Потому через год городские власти предоставили ему служебное жилье в виде комнаты, площадь которой меньше 14 кв. м.

«Была помойка. Я из этой помойки два месяца выгребал мусор, сделал ремонт, а потом в 2002 году прописался», – рассказывает пенсионер.

Спустя 10 лет Валерий обратился в администрацию, чтобы с ним заключили договор социального найма, но ему было отказано. Тогда мужчина отправился в суд. Во время рассмотрения иска выяснилось, что у комнаты и вовсе нет статуса жилого помещения.

«В администрации мне сказали, чтобы я перевел помещение из нежилого в жилое, а после со мной заключат договор социального найма. Затем я смогу получить право на бесплатную приватизацию. Я почти год переводил из нежилого в жилое. Я обратился в администрацию Чкаловского района, мне отказали в приватизации, – вспоминает Валерий. – В город обратился, там сказали: «Жди до 2017 года, когда исполнится 60 лет». Я, как добросовестный гражданин ждал до 2017 года. В 2017-м я обратился опять в администрацию Чкаловского района – мне опять отказали. В 2018 я опять подаю заявление, а мне опять отказали. Они сказали: «Увольняйся с работы, жди два года, а там мы посмотрим, дать или нет договор соцнайма». Тогда я не вытерпел и обратился в суд».

В 2019 году Валерий выяснил случайным образом, что городские власти обратились в Чкаловский районный суд, чтобы выселить его. «В июле был в суде. Разбирался с приватизацией и узнал, что 17 июля было заочное решение о выселении меня из занимаемой комнаты, что я там проживаю незаконно, оплачиваю коммунальные услуги незаконно», – рассказал он.

Дело рассматривала судья Ирина Решетникова. Когда мужчина спросил у нее, почему его не уведомили о заседании, ему показали конверт, который якобы отправляли ему, но письмо вернулось на почту. «Я сходил на почту, там сказали, что из суда ничего мне не присылали. Я обратился в главпочтамт, получил справку, что никой корреспонденции на мое имя не приходило. В решении заочном было написано, что я якобы был уведомлен», – объясняет Валерий Останин. В результате решение суда от 17 июля было опротестовано. Последнее заседание состоялось 7 октября, и суд опять встал на сторону городских властей. Однако пока решение в законную силу не вступило.

В администрации Екатеринбурга «Новому Дню» подтвердили, что Останину был выдан ордер на предоставление комнаты на Умельцев, 11, в качестве служебного жилья. В официальном ответе указано, что помещение в 2002 году еще являлось жилым. «Для решения вопроса о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма гражданам необходимо обращаться в администрацию района города Екатеринбурга, факт постоянного проживания на территории которого заявитель может подтвердить документально», – пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Валерий Останин вместе с адвокатом планирует обжаловать решение Чкаловского суда, так как жить пенсионеру больше негде.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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