«Автомобилист» вылетел из зоны плей-офф Востока

Тяжелая серия поражений ХК «Автомобилист» продолжается. В пятницу вечером екатеринбуржцы проиграли шестой матч подряд – со счетом 0:3 уступили магнитогорскому «Металлургу». На сегодняшний день команда Андрея Мартемьянова находится на девятом месте в Восточной конференции КХЛ, то есть вне зоны плей-офф.

«Автомобилист» начал матч очень активно и первый период полностью владел инициативой. Екатеринбуржцы уверенно перебрасывали соперника, придумывали комбинационные атаки и раз за разом угрожали воротам Василия Кошечкина. Но за пару минут до перерыва хозяева схватили штраф, и «Магнитка» воспользовалась этим шансом – Алексей Береглазов пробил Якуба Коваржа с синей линии. Второй период по игровой статистике вновь остался за «Автомобилистом», но матч по-прежнему складывался в пользу гостей. «Металлург» на 38-й минуте стараниями Брэндона Козуна забросил вторую шайбу, и стал просто играть по счету. В третьей двадцатиминутке екатеринбуржцы бросили все силы на штурм ворот Кошечкина, но так и не смогли добиться успеха. «Магнитка» же из единичных моментов создала третий гол – автором шайбы стал Максим Матушкин, который ловко поправил снаряд в ворота Коваржа, несмотря на прессинг защиты «Авто».

«Сегодня ребята старались, горели, шли вперед, контролировали шайбу. По броскам, по владению шайбой были лучше, но вратарь соперника был на высоте. Оборонительные действия соперника также были на хорошем уровне. Забив один гол, гости играли по счету, на контратаках. Одна их них привела к голу. Команду упрекнуть в нежелании не могу. Улучшение игры, на мой взгляд, есть, работаем, двигаемся дальше», – поделился эмоциями после игры тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Напомним, «Автомобилист» проиграл уже 11 из 13 матчей за последний месяц. Хотя сезон команда начала с восьми побед подряд, а в прошлом – была лидером Востока на протяжении всего регулярного чемпионата. На вопрос журналистов, куда пропал инстинкт убийцы у екатеринбургского клуба, Мартемьянов заметил, что прошлый сезон – это уже история. «Половина команды в этом сезоне новая, кто-то ещё не до конца адаптировался в лиге. Забить не можем, с нулем выиграть невозможно, только сыграть вничью в лучшем случае. Хотя парни стараются и в большинстве сегодня хорошо работали, были моменты, могли забить. Но где-то хоккейный бог от нас отвернулся. Будем искать игру, рук никто не опускает. Ни команда, ни тренерский штаб», – прокомментировал специалист. Следующие три матча «Автомобилист» проведет на выезде. 29 октября команда сыграет в Новосибирске с «Сибирью», 31 октября – в Астане с «Барысом», 2 ноября – в Челябинске с «Трактором».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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