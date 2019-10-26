«Мегафон» спишет долг орлам и сделает для них специальный тариф

С неожиданной проблемой столкнулись ученые: орлица, к которой прикреплен передатчик с сим-картой, улетев в Азию и находясь в международном роуминге, «отправила» своим кураторам несколько дорогих СМС, наделав долгов.

Как пояснили в компании «Мегафон», такие передатчики используют орнитологи для изучения путей миграции орлов и соколов. Устройства получают данные со спутников и при появлении птицы в зоне действия сети отсылают исследователям оповещения с координатами птиц.

Ученые рассчитывают траты на связь, исходя из многолетних наблюдений и просчитывая стандартный маршрут пернатых. Но орлица Мин, которую ждали в Казахстане, неожиданно улетела в Иран. Там она потратила бюджет, рассчитанный на всех 13 птиц, участвующих в эксперименте, и орнитологи решили организовать акцию «Закинь орлу на мобилку», обратившись за помощью к людям. За короткое время удалось собрать более 100 тысяч рублей.

Не остался равнодушным и оператор «МегаФон», который предоставлял сим-карты для отслеживания перемещения птиц. Он обнулил весь долг птицам, но это еще не все.

«Мегафон» поможет. Мы не только закроем долг, но, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработаем для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц», – отметили в пресс-службе компании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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