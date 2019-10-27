Синоптики продлили штормовое предупреждение на Урале

В воскресенье, 27 октября, и в понедельник, 28 октября, в Свердловской области ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами с порывами до 25 м/с. В «Уралуправтодоре» просят водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

В Уралгидрометцентре уточняют: ветер западный, в области он будет доходить до 25 м/с, но в Екатеринбурге не должен превысить 13-17 м/с. В целом погода пока сохраняется теплая: сегодня в регионе до +11 с дождем. Но уже в ночь с понедельника на вторник на севере области похолодает до -5…-10, в Екатеринбурге – до 0…-2. Днем во вторник в области температура воздуха местами понизится до -4, в Екатеринбурге – до -1.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.10.19

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