На Привокзальной улице Екатеринбурга утром 12 человек спаслись из горящего дома

Сегодня в 09:15 возник пожар в двухэтажном жилом доме на улице Привокзальной в Екатеринбурге. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, на площади 80 кв.м горели кровля, перекрытие и квартира на втором этаже. До прибытия пожарных из здания сами выбежали 12 человек, из них два ребёнка. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 26 человек личного состава.

В 09:48 огонь локализован, в 09:54 открытое горение ликвидировано, идёт проливка и разбор сгоревших конструкций.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.10.19

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