Полиция Екатеринбурга ищет грабителя пункта микрозаймов

Сегодня утром в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, на перекрестке улиц Победы и Ломоносова неизвестный мужчина напал на пункт микрозаймов. Ему удалось скрыться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, начато следствие. Опрашивают персонал, устанавливают очевидцев происшествия.

Действия злоумышленника могут квалифицировать по статье 162 УК РФ (разбой), если он был один и не причинил никому физического вреда – ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.10.19

Под Екатеринбургом сгорело 5 га сухой травы, под угрозой оказался поселок Палкино. / На Привокзальной улице Екатеринбурга утром 12 человек спаслись из горящего дома. / Синоптики продлили штормовое предупреждение на Урале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»