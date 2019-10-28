В Нижней Туре подросток за рулем сбил двух пешеходов и врезался в одну машину (ФОТО)

В Нижней Туре 17-летний подросток, естественно, не имеющий водительских прав, за один вечер попал в два ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, в воскресенье вечером юноша катался на автомобиле ВАЗ-21099 по улицам 40 лет Октября и Декабристов.

Сначала подросток не уступил дорогу пешеходам на «зебре» и сбил 35-летнего мужчину и 66-летнюю женщину.

Затем на красный свет выехал на перекресток, где столкнулся с автомобилем «Сузуки Грант Витара».

В результате ДТП и подросток, и сбитые им пешеходы получили травмы и были госпитализированы.

Нижняя Тура, служба информации

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