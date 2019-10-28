«Раз, два, Фредди заберет тебя» – в Екатеринбурге прошел чемпионат по танцам на пилоне (ФОТО)

В Екатеринбурге накануне вечером прошел открытый чемпионат по exotic pole dance. Это направление танцев на пилоне (в простонародье – на шесте), которое отличается меньшим количеством трюков на собственно спортивном снаряде и большим числом элементов в партере. В воскресенье соревнования проходили по четырем категориям: среди любителей, профессионалов и дуэтов. Кроме того, в рамках чемпионата прошли показы exotic-шоу.

В этом году у участниц категории «Профи» особенно популярна была тема разной нечисти – вероятно, сказался приближающийся Хэллоуин. На сцену выходили, например, ведьма на метле и герой ночных кошмаров Фредди Крюгер.

В категории «Любители» третье место заняла Алина Родионова, второе – Дарья Редькина, а первое – Анастасия Сайгина. В категории «Профи» третью строчку жюри присудило Екатерине Даниловой, второе – Алене Матвеевой, первое – Любови Даниловой. В дуэтах «серебро» взяли Екатерина Женина и Наталья Пушина, а «золото» – Екатерина Орехова и Дарья Сучкова. Наконец, в категории «Шоу» первое место досталось коллективу клуба «Нашествие», второе – «Мороз и Ко» с номером про укротительницу и тигров, а третье – шоу «Якосмос».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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